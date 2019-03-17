Соболенко в Индиан-Уэллсе завоевала первый титул WTA в карьере в парном разряде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Бельгии Элисе Мертенс стали победительницами парного турнира в Индиан-Уэллсе (США). В финале они в двух сетах переиграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты.

Соболенко и Мертенс трижды подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и продемонстрировали стопроцентную реализацию брейк-пойнтов – четыре из четырёх. Их соперницы не выполнили ни одного эйса, дважды ошиблись на подаче и сделали 1 брейк.

Соболенко выиграла первый титул WTA в карьере в парном разряде. Для Мертенс эта победа стала седьмой в парных турнирах.

Сегодня, 17 марта, в финале одиночного разряда немка Анжелика Кербер сыграет с 18-летней представительницей Канады Бьянкой Андрееску.