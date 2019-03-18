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Андрееску обыграла Кербер в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Андрееску обыграла Кербер в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Канадка Бьянка Андрееску (WC) одержала победу над немкой Анжеликой Кербер (8) в финальном матче турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 20 минут. На счету Андрееску 2 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. У Кербер — 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча Анжелика Кербер — Бьянка Андрееску в Индиан-Уэллсе.

Восьмая ракетка мира 31-летняя Кербер и 60-й номер рейтинга WTA 18-летняя Андрееску никогда ранее не встречались в официальных матчах. Андрееску на пути к финалу одержала победы над четырьмя сеяными теннисистками, в том числе в полуфинале над украинкой Элиной Свитолиной (6) со счётом 6:3, 2:6, 6:4.

17 марта 2019 года, воскресенье. 23:00 МСК
Индиан-Уэллс (ж). Финал
Матч окончен
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 : 2
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
1 2 3
           
4 6 4
6 3 6
           
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