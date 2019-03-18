Поражение Федерера от Тима — в видеообзоре финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Австрийский теннисист Доминик Тим (7) в трёх партиях обыграл представителя Швейцарии Роджера Федерера (4) в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 3:6, 6:3, 7:5.



Продолжительность противостояния составила 2 часа и 3 минуты. Доминик 1 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки, реализовав 3 брейк-пойнта из 4. У его соперика — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Видеообзор финального матча доступен на «Чемпионате».



В начале марта Федерер завоевал свой 100-й титул в карьере, выиграв у Стефаноса Циципаса на турнире в Дубае. У Тима до турнира в Индиан-Уэллсе было три поражения подряд.

Доминик за карьеру выиграл 12 турниров ATP в одиночном разряде.