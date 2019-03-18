Тим – о победе в Индиан-Уэллсе: этот успех сопоставим с победой на мэйджоре

Австриец Доминик Тим прокомментировал свою победу в финале соревнований категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В трёх партиях он добыл волевую победу над швейцарцем Роджером Федерером – 3:6, 6:3, 7:5.



«Это нереально. Мне было очень приятно соревноваться с Роджером в финале такого уровня. Я проиграл два последних финала на «Мастерсах», но успех в Индиан-Уэллсе выглядит таким же большим, как на мэйджоре.



Кажется удивительным, что я взял здесь свой первый действительно большой титул. Я прибавил по ходу соревнований практически во всех аспектах, и теперь я – чемпион Индиан-Уэллса. Это кажется нереальным.



Мне понадобился сет для адаптации к игре Федерера. В первом сете он играл потрясающе. Это полностью отличалось от моих предыдущих оппонентов. Я изо всех сил пытался вернуться в матч, и у меня получилось», – цитирует Тима официальный сайт ATP.