Андрееску поднялась на 5-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Кербер — на 7-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 18 марта швейцарка Белинда Бенчич поднялась на третью строчку, канадка Бьянка Андрееску — на пятую, а немка Анжелика Кербер — на седьмую.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 19-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA. 18 марта

1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 2520.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2306.

3 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1673.

4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1655.

5 (15). Бьянка Андрееску (Канада) — 1637.

6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 1356.

7 (16). Анжелика Кербер (Германия) — 1280.

8 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 1001.

9 (7). Даниэль Коллинз (США) — 872.

10 (8). Симона Халеп (Румыния) — 856.

...

19 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 572.

21 (24). Екатерина Александрова (Россия) — 525…

35 (30). Вера Звонарёва (Россия) — 375.

36 (29). Мария Шарапова (Россия) — 355.

37 (71). Вероника Кудерметова (Россия) — 355...

55 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 252...

58 (55). Анна Блинкова (Россия) — 245...

62 (50). Евгения Родина (Россия) — 234…

67 (54). Виталия Дьяченко (Россия) — 231...

74 (58). Анастасия Потапова (Россия) — 208...

98 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152.