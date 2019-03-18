Тим стал 4-й ракеткой мира, Хачанов — 12-й

В обновлённом рейтинге ATP от 18 марта австриец Доминик Тим поднялся на четвёртую строчку, японец Кей Нисикори — на шестую.
Лучший из россиян, Карен Хачанов, занял 12-ю позицию.
Рейтинг ATP. 18 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 990.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8725.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6630.
4 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4755.
5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600.
6 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4235.
7 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115.
8 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3585.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3485.
10 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3160.
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12 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2845...
15 (15). Даниил Медведев (Россия) — 2230...
99 (102). Андрей Рублёв (Россия) — 603.
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