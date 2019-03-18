Тим стал 4-й ракеткой мира, Хачанов — 12-й

В обновлённом рейтинге ATP от 18 марта австриец Доминик Тим поднялся на четвёртую строчку, японец Кей Нисикори — на шестую.

Лучший из россиян, Карен Хачанов, занял 12-ю позицию.

Рейтинг ATP. 18 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 990.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8725.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6630.

4 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4755.

5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600.

6 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4235.

7 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115.

8 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3585.

9 (9). Джон Иснер (США) — 3485.

10 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3160.

…

12 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2845...

15 (15). Даниил Медведев (Россия) — 2230...

99 (102). Андрей Рублёв (Россия) — 603.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».