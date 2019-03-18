Шаповалов занял 5-ю строчку в чемпионской гонке U21, Кецманович — 6-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 канадец Денис Шаповалов поднялся на пятую строчку, серб Миомир Кецманович — на шестую. Лучший из россиян, Павел Котов, опустился на 20-ю позицию.

Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.



Чемпионская гонка U21. 18 марта

1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 1370.

2 (2). Алекс де Минор (Австралия) — 485.

3 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 415.

4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 410.

5 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 315.

6 (11). Миомир Кецманович (Сербия) — 288.

7 (5). Уго Умбер (Франция) — 279.

8 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 234.

9 (9). Алексей Попырин (Австралия) — 163.

10 (8). Корентен Муте (Франция) — 133.

…

20 (17). Павел Котов (Россия) — 43.

32 (29). Ален Авидзба (Россия) — 15.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».