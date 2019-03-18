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Шаповалов занял 5-ю строчку в чемпионской гонке U21, Кецманович — 6-ю

Шаповалов занял 5-ю строчку в чемпионской гонке U21, Кецманович — 6-ю
Теннис / ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 канадец Денис Шаповалов поднялся на пятую строчку, серб Миомир Кецманович — на шестую. Лучший из россиян, Павел Котов, опустился на 20-ю позицию.

Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.

Чемпионская гонка U21. 18 марта
1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 1370.
2 (2). Алекс де Минор (Австралия) — 485.
3 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 415.
4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 410.
5 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 315.
6 (11). Миомир Кецманович (Сербия) — 288.
7 (5). Уго Умбер (Франция) — 279.
8 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 234.
9 (9). Алексей Попырин (Австралия) — 163.
10 (8). Корентен Муте (Франция) — 133.

20 (17). Павел Котов (Россия) — 43.
32 (29). Ален Авидзба (Россия) — 15.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».

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