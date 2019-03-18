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Тарпищев — о Шараповой: возраст берёт своё, её восстановление затягивается

Тарпищев — о Шараповой: возраст берёт своё, её восстановление затягивается
Теннис / WTA

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил трудности, которые испытывает Мария Шараповая, не выходившая на корт с турнира St. Petersburg Ladies Trophy в январе.

«Нынешние травмы Шараповой тянутся шлейфом ещё от первой операции на плече. Потом был перерыв, связанный с допинговыми делами, а после пришлось форсировать подготовку — организм отвык от нагрузок. Сейчас ещё возраст берёт своё, восстановление начинает затягиваться, но главное — желание играть, которое у Шараповой не пропало.

Мы все надеемся, что Шарапова скорее восстановится, наберет форму и сыграет на Олимпиаде 2020 года», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

31-летняя Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема».

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