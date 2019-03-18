Федерер: мне нравится, как играет Хачанов, я уважаю его

Во время турнира в Индиан-Уэллсе швейцарский теннисист Роджер Федерер позитивно отозвался об успехах россиянина Карена Хачанова, который мог встретиться с Федерером в полуфинале, если бы обыграл Рафаэля Надаля.

«Думаю, что его победа в Париже была для него очень важна. Выиграть в финале у игрока такого калибра, как Новак Джокович! Это должно было придать ему уверенности, которая ему потребуется в ближайшие годы, потому что он знает, что может побеждать уже сейчас.

Он сильный парень. Может хорошо подавать, когда требуется. У него сильный бекхенд. Его хватка во время форхенда тоже очень мощна, но он слишком быстр. Когда он понимает это, играть с ним становится очень трудно. Теперь связанные с ним ожидания возросли. Он не слишком удачно начал год, но это просто вопрос времени, пока он снова найдёт свою игру.

Мне нравится, как он играет. Я играл с ним в Галле в 2017-м. Там должен был быть третий сет. Он много атаковал и стремился выиграть у меня тай-брейк. Я очень уважаю его», — приводит слова Федерера Tennis World USA.