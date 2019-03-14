Хачанов: поменял производителя ракеток, но сейчас вернулся к старому варианту

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал ситуацию со сменой ракетки в минувшее межсезонье.



«С 12 до 19 лет я неизменно играл ракеткой Head, после чего подписал трёхлетний контракт с Wilson. Недавно срок соглашения истёк и я снова вернулся к варианту с Head. Мне хочется узнать, могу ли я улучшить свою игру таким образом. Последние 2,5-3 месяца, включая межсезонье, я тестировал Head.



В Индиан-Уэллсе я снова использую свою старую ракетку – как вы видите, на струнах даже нет никаких надписей. Посмотрим, что из этого получится.



Я отлично знаю, на что способен с этой ракеткой, но мне хочется попробовать разные варианты. В одном случае я получаю больше контроль, но теряю в мощи, в другом – наоборот. Это совсем небольшие детали, но на таком уровне они очень важны», – цитирует Хачанова теннисный журналист Давид Авакян в своём «твиттере».

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