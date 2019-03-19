Федерер назвал победу над Сафиным одной из главных в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выделил самые значимые победы в своей карьере.

«Я всегда считал, что выиграть первый титул очень сложно, со мной это случилось в Милане в 2001 году. Я был очень рад, что смог сделать это. Ещё одной большой победой для меня был выигрыш турнира в Гамбурге в 2002 году, когда я обыграл Марата Сафина.

Затем, в 2005 году, я выиграл в пяти сетах на турнире в Майами у Рафы Надаля. Я проигрывал ему после первых двух сетов, но я нашёл в себе силы, чтобы выиграть. Этой победой я доказал себе, что у меня есть характер. Я многое узнал о себе в том матче.

Важными победами для меня также стали мой первый выигранный турнир «Большого шлема» в Уимблдоне в 2003 году, пятая победа на Уимблдоне и, конечно же, выигрыш Открытого чемпионата Франции в 2009 году.

Для меня было важно выиграть первый титул на родине в Гштаде в 2004 году и в Базеле в 2006 году. Так что в туре у меня было много радостных моментов, если не сказать больше", — приводит слова Федерера Tennis World USA.