Сегодня, 19 марта, состоится матч первого круга турнира в Майами (США), в котором сыграют россиянка Екатерина Александрова и представительница Украины Даяна Ястремская. Начало поединка запланировано на 18:00 мск.



По личным встречам впереди Ястремская — 2-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Александрова — Ястремская в Майами.



Победительница этого поединка за выход в третий круг поспорит с австралийкой Эшли Барти, посеянной под 12-м номером. Турнир завершится 30 марта.

Действующей победительницей этих соревнований является американка Слоан Стивенс. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

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