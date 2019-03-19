Сегодня, 19 марта, состоится матч первого круга турнира в Майами (США), в котором сыграют россиянка Екатерина Александрова и представительница Украины Даяна Ястремская. Начало поединка запланировано на 18:00 мск.
По личным встречам впереди Ястремская — 2-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Александрова — Ястремская в Майами.
Победительница этого поединка за выход в третий круг поспорит с австралийкой Эшли Барти, посеянной под 12-м номером. Турнир завершится 30 марта.
Действующей победительницей этих соревнований является американка Слоан Стивенс. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.
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