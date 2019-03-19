Федерер: игра на грунте напоминает мне о детстве

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал предстоящие грунтовые турниры.



«Многие люди люди думают, что грунт — это медленная поверхность. Конечно, если погода дождливая, он становится ужасно медленным, но когда матч проходит в хороший день, можно играть не менее мощно, а подавать не слабее, чем на харде.



Думаю, что есть много разных способов выиграть розыгрыши на грунте, что делает эту поверхность действительно интересной.



Я росла на грунтовых кортах. И летом и зимой я всегда играть только на нём. Грунт всегда напоминает мне о детстве», – цитирует Федерера Tennis World USA.



Напомним, первый за три сезона матч на грунте 37-летний швейцарец проведёт в Мадриде. Также он планирует сыграть на Открытом чемпионате Франции.

Хачанов и Медведев сыграют на «Мастерсе» в Монте-Карло, Федерера нет в заявке