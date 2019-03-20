Федерер: после операции в 2016 году не исключал, что проведу лишь 3-4 турнира

Швейцарец Роджер Федерер вспомнил затяжную паузу в карьере в 2016 году. Пропустив полгода из-за травмы колена и спины, он вернулся в теннис и выиграл Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон. После той травмы многие теннисные эксперты сходились во мнении, что карьера Роджера подходит к концу.



«Я сделал столь долгий перерыв по причине того, что не чувствовал себя молодым. Если бы это случилось в 22 года, то я бы мог пропустить два сезона и по-прежнему быть молодым.



Конечно же, я чувствую, что с каждым годом мне всё тяжелее выигрывать матчи у сильнейших теннисистов, выигрывать большие турниры.



Тогда, в 2016 году, я знал, что смогу вернуться в теннис в той или иной форме. В худшем случае я не исключал варианта с возвращением максимум на 3-4 турнира», – цитирует Федерера Tennis World USA.

100 – это только начало. Как Роджер Федерер шёл к юбилейному титулу Роджер Федерер стал вторым в истории теннисистом, чьё количество титулов выражается трёхзначным числом.