Якупович стала соперницей В. Уильямс в первом круге турнира в Майами

Победительницы квалификации турнира в Майами узнали соперниц в матчах первого круга соревнований. Отметим, что словенка Далила Якупович сыграет с американкой Винус Уильямс, Джессика Пегула из США встретится с британкой Йоханной Контой.

Сачия Викери (США, Q) – Янина Викмайер (Бельгия, Q)

Кайя Канепи (Эстония, Q) – Элисон Риске (США)

Моника Никулеску (Румыния, Q) – Тамара Зиданшек (Словения)

Виктория Голубич (Швейцария, Q) – Александра Саснович (Беларусь)

Каролина Мухова (Чехия, Q) – Нао Хибино (Япония, Q)

Йоханна Конта (Великобритания) – Джессика Пегула (США, Q)

Ребекка Петерсон (Швеция) – Лаура Зигемунд (Германия, Q)

Далила Якупович (Словения, Q) – Винус Уильямс (США)

Синьюй Ван (Китай, WC) – Мисаки Дои (Япония, Q)

Тэйлор Таунсенд (США, Q) – Юханна Ларссон (Швеция)