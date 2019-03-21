Первым соперником Тима на турнире в Майами будет Хуркач

Польский теннисист Хуберт Хуркач вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Майами (США), в двух партиях обыграв представителя Италии Маттео Берреттини со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.
Хуберт трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Берреттини 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в третий круг соревнований Хуркач поспорит с австрийцем Домиником Тимом, посеянным под третьим номером.
Майами. Мужчины. Первый круг
Миша Зверев (Германия) — Никола Кун (Испания, WC) — 4:6, 7:5, 2:2 — отказ Куна.
В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.
21 марта 2019 года, четверг. 00:05 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Маттео Берреттини
М. Берреттини
0 : 2
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
|1
|2
|3
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|4
|3
|
|6
|6
20 марта 2019 года, среда. 23:15 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Никола Кун
Н. Кун
1 : 2
Rt
Миша Зверев
М. Зверев
|1
|2
|3
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|6
|5
|2
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|4
|7
|2
Рублёв встретится с Дэниэлом в первом круге турнира в Майами