Первым соперником Тима на турнире в Майами будет Хуркач

Польский теннисист Хуберт Хуркач вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Майами (США), в двух партиях обыграв представителя Италии Маттео Берреттини со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Хуберт трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Берреттини 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований Хуркач поспорит с австрийцем Домиником Тимом, посеянным под третьим номером.

Майами. Мужчины. Первый круг

Миша Зверев (Германия) — Никола Кун (Испания, WC) — 4:6, 7:5, 2:2 — отказ Куна.

В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.