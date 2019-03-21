Азаренко: понимала, что в матче с Цибулковой мне легко не будет

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над словачкой Доминикой Цибулковой в первом круге турнира в Майами со счётом 6:2, 3:6, 6:4.

«Несмотря на то что мы отлично знаем друг друга, было ощущение, что мы уже много лет не встречались. Кажется, мы в последний раз играли в Майами пять лет назад или около того. Доминика — опасная соперница, в матчах с топ-теннисистками она всегда играет уверенно и выходит на новый уровень. Она настоящий боец. Я понимала, что легко мне не будет», — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

Следующей соперницей Виктории будет француженка Каролин Гарсия.

«Мне будет интересно сыграть с ней. Наша единственная встреча состоялась в Цинциннати в прошлом году. Та игра прошла в упорной борьбе. У меня было много возможностей. Каролин — очень талантливая теннисистка. У неё много сильных сторон, она посылает мячи очень быстро. У неё быстрая рука, когда дело касается форхенда. Она выполняет удары мощно и добавляет вращение. Гарсия может здорово подавать. Она опасная соперница», — сказала Азаренко.