Федерер: раньше в теннисе могло быть достаточно таланта, сейчас – физики

Швейцарец Роджер Федерер назвал обязательные качества, которыми должен обладать топ-теннисист.



«Сегодня необходимо быть в хорошей физической форме и иметь страсть к игре для того, чтобы побеждать.



Это действительно так, потому что я чувствую, что, если не нахожусь в лучшей своей форме, выигрывать матчи всё сложнее. Сегодняшний теннис сводится к большому количеству движения. Сейчас талантливый игрок не сможет добиться максимального успеха без отличной физической готовности. Раньше же бывало достаточно и таланта.



Именно поэтому даже в 37 лет я усердно работаю над своей физической подготовкой в целом и скоростью в частности. Думаю, именно это приносит успех», – цитирует Федерера Tennis World USA.