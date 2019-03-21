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Федерер: раньше в теннисе могло быть достаточно таланта, сейчас – физики

Федерер: раньше в теннисе могло быть достаточно таланта, сейчас – физики
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер назвал обязательные качества, которыми должен обладать топ-теннисист.

«Сегодня необходимо быть в хорошей физической форме и иметь страсть к игре для того, чтобы побеждать.

Это действительно так, потому что я чувствую, что, если не нахожусь в лучшей своей форме, выигрывать матчи всё сложнее. Сегодняшний теннис сводится к большому количеству движения. Сейчас талантливый игрок не сможет добиться максимального успеха без отличной физической готовности. Раньше же бывало достаточно и таланта.

Именно поэтому даже в 37 лет я усердно работаю над своей физической подготовкой в целом и скоростью в частности. Думаю, именно это приносит успех», – цитирует Федерера Tennis World USA.

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