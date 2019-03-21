Федерер: после переезда Miami Open похож на совершенно другой турнир

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал смену места проведения турнира в Майами (США). Турнир переехал из Ки-Бискейна на Hard Rock Stadium в районе Майами Гарденс, где выступает команда по американскому футболу «Майами Долфинс»



«Мы покинули культовое место для тенниса. Я застал ещё те моменты, когда мы играли пятисетовые матчи на «Мастерсах» и это было невероятно.



В некоторой степени грустно покидать Ки-Бискейн – теперь Miami Open похож на совершенно другой турнир. В то же время очень приятно видеть инновации и работу организаторов. Надеюсь, всё станет только лучше», – цитирует Федерера официальный сайт АТР.



Первым соперником Федерера на Miami Open – 2019 станет победитель пары Раду Албот (Молдавия) – Мэттью Эбден (Австралия).



Квитова: хорошо, что турнир в Майами переехал на новое место