Квитова: хорошо, что турнир в Майами переехал на новое место

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала смену места проведения соревнований в Майами (США). Турнир переехал из Ки-Бискейна на Hard Rock Stadium в районе Майами Гарденс, где выступает команда по американскому футболу «Майами Долфинс»



«Я только вчера думала о смене места проведения турнира. Мы играли в одном месте много лет подряд, но для меня изменения – это здорово.



Ки-Бискейн был красив, но никогда не был моим любимым местом. Приятно избавиться от некой рутины и попробовать что-то новое. Теперь у теннисистов есть много места в зоне для разминки, раздевалке и спортзале – это великолепно», – цитирует Квитову официальный сайт WTA.

Напомним, чешская теннисистка может стать первой ракеткой мира по итогам Miami Open.