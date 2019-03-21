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Квитова: хорошо, что турнир в Майами переехал на новое место

Квитова: хорошо, что турнир в Майами переехал на новое место
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала смену места проведения соревнований в Майами (США). Турнир переехал из Ки-Бискейна на Hard Rock Stadium в районе Майами Гарденс, где выступает команда по американскому футболу «Майами Долфинс»

«Я только вчера думала о смене места проведения турнира. Мы играли в одном месте много лет подряд, но для меня изменения – это здорово.

Ки-Бискейн был красив, но никогда не был моим любимым местом. Приятно избавиться от некой рутины и попробовать что-то новое. Теперь у теннисистов есть много места в зоне для разминки, раздевалке и спортзале – это великолепно», – цитирует Квитову официальный сайт WTA.

Напомним, чешская теннисистка может стать первой ракеткой мира по итогам Miami Open.

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