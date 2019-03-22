Ивашко и Албот стартовали с побед на «Мастерсе» в Майами

Белорусский теннисист Илья Ивашко в трёх сетах нанёс поражение итальянцу Томасу Фаббьяно со счётом 6:4, 1:6, 6:3 в первом круге турнира в Майами (США). Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут.

25-летний уроженец Минска выполнил 7 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Его визави ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и сделал 3 брейка.

За выход в третий круг Ивашко поспорит с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом (19).

Мужчины. Майами. Первый круг

Бернард Томич (Австралия) — Тьяго Монтейро (Бразилия) — 6:4, 6:1

Раду Албот (Молдавия) — Мэттью Эбден (Австралия) — 6:0, 3:2 — отказ

Мариуш Копил (Румыния) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 4:6, 2:6