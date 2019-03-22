Ивашко и Албот стартовали с побед на «Мастерсе» в Майами

Белорусский теннисист Илья Ивашко в трёх сетах нанёс поражение итальянцу Томасу Фаббьяно со счётом 6:4, 1:6, 6:3 в первом круге турнира в Майами (США). Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут.
25-летний уроженец Минска выполнил 7 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Его визави ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и сделал 3 брейка.
За выход в третий круг Ивашко поспорит с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом (19).
Мужчины. Майами. Первый круг
Бернард Томич (Австралия) — Тьяго Монтейро (Бразилия) — 6:4, 6:1
Раду Албот (Молдавия) — Мэттью Эбден (Австралия) — 6:0, 3:2 — отказ
Мариуш Копил (Румыния) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 4:6, 2:6
21 марта 2019 года, четверг. 20:50 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Томас Фаббьяно
Т. Фаббьяно
1 : 2
Илья Ивашко
И. Ивашко
|1
|2
|3
|
|4
|6
|3
|
|6
|1
|6
21 марта 2019 года, четверг. 22:55 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Бернард Томич
Б. Томич
2 : 0
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
21 марта 2019 года, четверг. 22:45 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Раду Албот
Р. Албот
2 : 0
Rt
Мэттью Эбден
М. Эбден
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|0
|2