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Ивашко и Албот стартовали с побед на «Мастерсе» в Майами

Ивашко и Албот стартовали с побед на «Мастерсе» в Майами
Теннис / ATP

Белорусский теннисист Илья Ивашко в трёх сетах нанёс поражение итальянцу Томасу Фаббьяно со счётом 6:4, 1:6, 6:3 в первом круге турнира в Майами (США). Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут.

25-летний уроженец Минска выполнил 7 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Его визави ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и сделал 3 брейка.

За выход в третий круг Ивашко поспорит с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом (19).

Мужчины. Майами. Первый круг

Бернард Томич (Австралия) — Тьяго Монтейро (Бразилия) — 6:4, 6:1

Раду Албот (Молдавия) — Мэттью Эбден (Австралия) — 6:0, 3:2 — отказ

Мариуш Копил (Румыния) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 4:6, 2:6

21 марта 2019 года, четверг. 20:50 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Томас Фаббьяно
Италия
Томас Фаббьяно
Т. Фаббьяно
1 : 2
Илья Ивашко
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
1 2 3
           
4 6 3
6 1 6
           
21 марта 2019 года, четверг. 22:55 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Бернард Томич
Австралия
Бернард Томич
Б. Томич
2 : 0
Тьяго Монтейро
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
1 2 3
           
6 6  
4 1  
           
21 марта 2019 года, четверг. 22:45 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Раду Албот
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
2 : 0
Rt
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
М. Эбден
1 2 3
           
6 3  
0 2  
           
21 марта 2019 года, четверг. 21:20 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Мариуш Копил
Румыния
Мариуш Копил
М. Копил
0 : 2
Альберт Рамос-Виньолас
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
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