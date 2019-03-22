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Феррер, Андухар и Кецманович стартовали с побед на турнире в Майами

Феррер, Андухар и Кецманович стартовали с побед на турнире в Майами
Теннис / ATP

Испанский теннисист Давид Феррер (WC) вышел во второй раунд турнира в Майами (США), обыграв американца Сэма Куэрри – 6:3, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. На счету Феррера 4 брейк-пойнта из 9. Он обошёлся без подач навылет и двойных ошибок. Его соперник совершил 9 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 9.

Во втором круге Феррер встретится с немцем Александром Зверевым, посеянным под вторым номером.

В параллельном матче испанец Пабло Андухар сломил сопротивление хорвата Иво Карловича – 7:6 (7:2), 6:4. Во втором раунде Пабло сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном (18).

В другой встрече серб Миомир Кецманович (WC) обыграл представителя Латвии Эрнеста Гулбиса – 6:2, 7:5. В следующем круге Миомир сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

22 марта 2019 года, пятница. 05:25 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Сэм Куэрри
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
0 : 2
Давид Феррер
Испания
Давид Феррер
Д. Феррер
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
22 марта 2019 года, пятница. 03:15 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Пабло Андухар
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
2 : 0
Иво Карлович
Хорватия
Иво Карлович
И. Карлович
1 2 3
           
7 7 6  
6 2 4  
           
22 марта 2019 года, пятница. 04:45 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Эрнест Гулбис
Латвия
Эрнест Гулбис
Э. Гулбис
0 : 2
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
1 2 3
           
2 5  
6 7  
           
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