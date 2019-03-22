Феррер, Андухар и Кецманович стартовали с побед на турнире в Майами

Испанский теннисист Давид Феррер (WC) вышел во второй раунд турнира в Майами (США), обыграв американца Сэма Куэрри – 6:3, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. На счету Феррера 4 брейк-пойнта из 9. Он обошёлся без подач навылет и двойных ошибок. Его соперник совершил 9 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 9.

Во втором круге Феррер встретится с немцем Александром Зверевым, посеянным под вторым номером.

В параллельном матче испанец Пабло Андухар сломил сопротивление хорвата Иво Карловича – 7:6 (7:2), 6:4. Во втором раунде Пабло сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном (18).

В другой встрече серб Миомир Кецманович (WC) обыграл представителя Латвии Эрнеста Гулбиса – 6:2, 7:5. В следующем круге Миомир сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо.