В. Уильямс: в нашем доме я не могла себе позволить быть слабой

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала победу над представительницей Словении Далилой Якупович в первом круге турнира в Майами (США) со счётом 7:5, 6:3.

«Соперница отлично играла по углам, она настоящий боец. Я просто старалась понять, как она выбирает удары. Встречаться с кем-то впервые всегда непросто.

Когда я росла, то не могла себе позволить слабой. В нашем доме это было не принято. Единственный вариант — быть сильной", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

Следующей соперницей бывшей первой ракетки мира будет испанка Карла Суарес-Наварро.

«Она действует изобретательно и сражается до конца. Может быть, она чаще других использует верхнее вращение, а затем выполняет резаные удары. Это немного необычная игра, и мне потребуется к ней адаптироваться», — сказала Уильямс.