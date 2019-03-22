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Квитова: я не знала, чего ожидать от Саккари

Квитова: я не знала, чего ожидать от Саккари
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу над Марией Саккари из Греции во втором круге турнира в Майами (США) со счётом 6:1, 6:4.

«Кажется, я раньше с Марией не играла. Мы даже не тренировались вместе, так что я не знала, чего ожидать. Каждый раз, когда я играю с тем, кого не знаю, всё получается не так, как обычно. Нужно несколько геймов, чтобы понять, как действует соперница и что она не делает. Думаю, сегодня у меня это получилось.

В Индиан-Уэллсе я провела плохой матч с Винус, так что ждать следующей игры нужно было долго. Я тренировалась, но никогда не знаешь, как всё сложится в матче. Рада, что хорошо начала встречу. Это мне помогло", — цитирует Квитову официальный сайт тура.

Следующей соперницей Петры будет хорватка Донна Векич.

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