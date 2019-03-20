След Серены Уильямс. В Майами знают, как потратить 500 000 000 долларов с толком

Следом за Индиан-Уэллсом на другом побережье Америки, восточном – во Флориде – пройдёт ещё один крупный двухнедельный турнир – Miami Open. Соревнование будет разыграно в 35-й раз, причём с самого появления оно проводилось одновременно для мужчин и женщин. В 1985 году турнир прошёл в Делрей-Бич, в следующем сезоне переехал в Бока-Рэйтон, а с 1987-го надолго обосновался в теннисном центре Crandon Park на острове Ки-Бискейне близ Майами. В нынешнем розыгрыше произошёл грандиозный переезд. Турнир разместился на стадионе «Хард-Рок», где проводит домашние матчи команда НФЛ «Майами Долфинс». На строительство и реконструкцию стадиона «Хард-Рок» для проведения нового крупного спортивного мероприятия было потрачено более 500 миллионов долларов. Кстати одним из инвесторов «Майами Долфинс» является величайшая теннисистка современности Серена Уильямс. Несмотря на серьёзные затраты на переезд, турнир сохранил тенденцию на ежегодное увеличение общего призового фонда. К 2018-му году его размер достиг $ 15,95 млн, а в нынешнем розыгрыше перевалил за 18. Причём победителям в одиночном разряде, мужском и женском, достанется по 1 354 010.

Турнир WTA/Premier Mandatory. Майами (Флорида, США). Miami Open presented by Itaú



Призовой фонд: $ 9 035 428.

Покрытие: хард, открытые корты.



Дата проведения: 19-30 марта.



Разница во времени с Москвой: -7 часов.



Заявка на турнир (от 4.2.2019): Наоми Осака (1), Петра Квитова (2), Симона Халеп (3), Слоан Стивенс (4), Каролина Плишкова (5), Анжелика Кербер (6), Элина Свитолина (7), Кики Бертенс (8), Дарья Касаткина (14), Анастасия Павлюченкова (32), Екатерина Александрова (65), Евгения Родина (74), Маргарита Гаспарян (77), Наталья Вихлянцева (109/WC), Ольга Данилович (112/WC).



Полный список участников.



Отказались от участия: Мария Шарапова (27), Екатерина Макарова (66), Вера Звонарёва (76).



Действующий победитель: Слоан Стивенс.



Безоговорочной рекордсменкой Майами по количеству титулов является упомянутая уже Серена Уильямс. На её счету 8 побед, в том числе и две серии по три выигрыша (2002-2004, 2007, 2008, 2013-2015). Пять титулов Майами в копилке Штеффи Граф, которая давно завершила карьеру, а вот идущие следом Винус Уильямс и Виктория Азаренко (по три) тоже сыграют в нынешнем розыгрыше, причём в отличие от Серены начнут борьбу с первого круга. Один раз в истории турнира в Майами победы добилась и российская теннисистка – Светлана Кузнецова (2006), и ещё восемь раз представительницы России добирались до финала – Анна Курникова (1998), Елена Дементьева (2004), Мария Шарапова (2005, 2006, 2011-2013) и та же Кузнецова (2016).

Победители турнира в Майами. Женщины:

Серена Уильямс — 8 титулов (2002-2004, 2007, 2008, 2013-2015).

Штеффи Граф — 5 (1987, 1988, 1994-1996).

Винус Уильямс — 3 (1998, 1999, 2001).

Виктория Азаренко — 3 (2009, 2011, 2016).

Моника Селеш — 2 (1990, 1991).

Аранта Санчес-Викарио — 2 (1992, 1993).

Мартина Хингис — 2 (1997, 2000).

Ким Клейстерс — 2 (2005, 2010).

Мартина Навратилова — 1 (1985).

Крис Эверт — 1 (1986).

Габриэла Сабатини — 1 (1989).

Светлана Кузнецова — 1 (2006).

Агнешка Радваньска – 1 (2012).

Йоханна Конта – 1 (2017).

Слоан Стивенс – 1 (2018).

Пятикратная финалистка турнира Мария Шарапова изначально была заявлена в нынешнем розыгрыше, однако на турнире в Санкт-Петербурге она усугубила травму плеча, после чего снялась Индиан-Уэллса, затем с Майами, а теперь под вопросом и выступление на апрельском соревновании в Штутгарте. Всего снявшихся теннисисток с Майами-2019 не так и много – три, и все они, к сожалению, россиянки: помимо Шараповой это Екатерина Макарова и Вера Звонарёва. Без них в сетке значатся 6 представительниц России — Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Евгения Родина, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева (WC). Посев возглавила первая ракетка мира Наоми Осака, а в сетке также значится её старшая сестра Мари Осака, для которой это будет дебют на уровне WTA.

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Майами (Флорида, США). Miami Open presented by Itaú



Призовой фонд: $ 8 359 455.



Покрытие: хард, открытые корты.



Дата проведения: 20-31 марта.



Разница во времени с Москвой: -7 часов.



Заявка на турнир (от 4.2.2019): Новак Джокович (1), Александр Зверев (3), Кевин Андерсон (5), Роджер Федерер (6), Кей Нисикори (7), Доминик Тим (8), Джон Иснер (9), Марин Чилич (10), Карен Хачанов (11), Даниил Медведев (16), Давид Феррер (151/WC), Янко Типсаревич (507/SR).

Полный список участников.



Отказались от участия: Рафаэль Надаль (2), Хуан-Мартин дель Потро (4), Пабло Карреньо-Буста (23), Фернандо Вердаско (26), Ришар Гаске (27), Алекс де Минор (28), Филипп Кольшрайбер (32), Андреас Сеппи (37), Йосихито Нисиока (68).



Снялись с турнира: Чхун Хён (50).



Действующий победитель: Джон Иснер.



Долгие годы рекордсменом по количеству титулов в Майами был американец Андре Агасси – шесть, но в 2016-м его догнал Новак Джокович. По три титула в Майами завоевали Пит Сампрас и Роджер Федерер. Один раз в Майами побеждал и представитель России – Николай Давыденко (2008). В этом году в сетке значатся двое россиян – Карен Хачанов и Даниил Медведев, а Андрей Рублёв и Евгений Донской пробились пока в финал квалификации. С турнира снялось 9 человек. Самая большая потеря – это травмированные Рафаэль Надаль и Хуан-Мартин дель Потро. 10-й игрок отказался от участия уже после опубликования сетки — Чхун Хён. Его заменит лаки-лузер.

Победители турнира в Майами. Мужчины:

Андре Агасси — 6 (1990, 1995, 1996, 2001-2003).

Новак Джокович — 6 (2007, 2011, 2012, 2014-2016).

Пит Сампрас — 3 (1993, 1994, 2000).

Роджер Федерер — 3 (2005, 2006, 2017).

Иван Лендл — 2 (1986, 1989).

Энди Роддик — 2 (2004, 2010).

Энди Маррей — 2 (2009, 2013).

Тим Майотт — 1 (1985).

Милослав Мечирж — 1 (1987).

Матс Виландер — 1 (1988).

Джим Курье — 1 (1991).

Майкл Чанг — 1 (1992).

Томас Мустер — 1 (1997).

Марсело Риос — 1 (1998).

Рихард Крайчек — 1 (1999).

Николай Давыденко — 1 (2008).

Джон Иснер – 1 (2018).