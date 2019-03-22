Джумхур: рад, что такой матч, как с Юбэнксом, наконец случился

Боснийский теннисист Дамир Джумхур прокомментировал свою победу в матче первого круга турнира «Мастерс» в Майами (США). В трёх партиях он обыграл Кристофера Юбэнкса 1:6, 6:4, 7:6 (7:5).



«Хорошая победа для меня. В этом сезоне у меня в принципе не так много побед, поэтому зачастую я, как и сегодня, борюсь со своей уверенностью. Думаю, что бывали матчи, где я играл хорошо, но из-за отсутствия уверенности проигрывал. Сегодня же всё было иначе. Доволен тем, что такой матч наконец случился. Они дают энергию на будущее», – цитирует Джумхура официальный сайт АТР.



В текущем сезоне босниец провёл 10 матчей, из которых выиграл лишь 3. На сегодня 26-летний теннисист располагается на 53-й строчке рейтинга АТР.

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