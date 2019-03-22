Типсаревич: моя цель – вернуться в топ-100, невзирая на семь операций

Сербский теннисист, экс восьмая ракетка мира Янко Типсаревич заявил о желании вернуться в первую сотню рейтинга ATP.



«Моя цель заключается в том, чтобы вернуться в топ-100. Это зависит от удачи с турнирными сетками и, конечно же, от состояния моего здоровья. Позади семь операций, все на ногах, и они, конечно же, дают о себе знать. К счастью, сейчас я здоров и продолжаю играть в теннис», – цитирует Типсаревича Sport Klub.



В данный момент 34-летний теннисист располагается на 381-й строчке в мировом рейтинге АТР.

В первом раунде «Мастерса» в Майами он одержал первую победу в АТР за 19 месяцев. Соперником Янко по второму кругу станет представитель Испании Роберто Баутиста-Агут.