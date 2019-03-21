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Типсаревич – о первой победе за 19 месяцев: теперь дочь верит, что я – теннисист

Типсаревич – о первой победе за 19 месяцев: теперь дочь верит, что я – теннисист
Теннис / ATP

Сербский теннисист Янко Типсаревич прокомментировал свой выход во второй раунд турнира в Майами (США). Победа над Брэдли Кланом (6:3, 6:3) в рамках ATP турнира стала первой для 34-летнего теннисиста за полтора года.

«Ещё 12 месяцев назад я не знал смогу ли я ходить, не говоря уже о том, чтобы выступать на «Мастерсе» в Майами. Знаете, иногда самый красивый маршрут пролегает через множество препятствий…

Сегодняшняя победа становится ещё более особенной, потому что впервые мой матч от начала и до конца посмотрела дочь. Теперь она верит, когда я говорю ей, что её папа – профессиональный теннисист», – цитирует Типсаревича Sport Klub.

Следующим соперником Типсаревича станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

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