Сегодня, 22 марта, на турнире в Майами (США) пройдёт матч второго круга, в котором россиянка Анастасия Павлюченкова, посеянная под 31-м номером, встретится с представительницей Словакии Викторией Кужмовой. Начало игры запланировано на 19:30 мск.



По личным встречам впереди 27-летняя уроженка Самары — 1-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Кужмова в Майами.



Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг поборется с Кики Бертенс из Нидерландов, получившей седьмой номер посева.

Действующей победительницей турнира в Майами является американка Слоан Стивенс. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.