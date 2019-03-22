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Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Кужмова в Майами

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Кужмова в Майами
Теннис / WTA

Сегодня, 22 марта, на турнире в Майами (США) пройдёт матч второго круга, в котором россиянка Анастасия Павлюченкова, посеянная под 31-м номером, встретится с представительницей Словакии Викторией Кужмовой. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

По личным встречам впереди 27-летняя уроженка Самары — 1-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Кужмова в Майами.

Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг поборется с Кики Бертенс из Нидерландов, получившей седьмой номер посева.

Действующей победительницей турнира в Майами является американка Слоан Стивенс. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

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