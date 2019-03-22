Соболенко проиграла Томлянович во втором круге турнира в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором раунде турнира в Майами (США) в двух сетах уступила представительнице Австралии Айле Томлянович со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

20-летняя уроженка Минска дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 2. Её визави выполнила 2 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и сделала 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Томлянович в Майами.



За выход в четвёртый круг Томлянович поспорит либо с Амандой Анисимовой из США, либо с эстонкой Анетт Контавейт (21).



Действующей победительницей этих соревнований является американка Слоан Стивенс. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 7:6 (7:5), 6:1.