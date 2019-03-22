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Соболенко проиграла Томлянович во втором круге турнира в Майами

Соболенко проиграла Томлянович во втором круге турнира в Майами
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором раунде турнира в Майами (США) в двух сетах уступила представительнице Австралии Айле Томлянович со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

20-летняя уроженка Минска дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 2. Её визави выполнила 2 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и сделала 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Томлянович в Майами.

За выход в четвёртый круг Томлянович поспорит либо с Амандой Анисимовой из США, либо с эстонкой Анетт Контавейт (21).

Действующей победительницей этих соревнований является американка Слоан Стивенс. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

22 марта 2019 года, пятница. 18:05 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
0 : 2
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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