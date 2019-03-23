Кербер вышла в третий круг турнира в Майами, Путинцева выбила Бенчич

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Майами (США) под восьмым номером, вышла в третий круг соревнований, обыграв чешку Каролину Мухову – 3:6, 6:3, 6:3. За право выйти в четвёртый раунд Кербер сразится с канадкой Бьянкой Андрееску.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты. На счету Кербер 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 9. Её соперница совершила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В параллельной встрече швейцарка Белинда Бенчич (23) уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой – 3:6, 5:7. Далее Юлия сыграет с Анастасией Севастовой (11) из Латвии.

В другом матче немка Татьяна Мария взяла верх над итальянкой Камилой Джорджи (29) – 6:3, 6:4. В третьем круге она сыграет с американкой Слоан Стивенс (4).