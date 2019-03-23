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Кербер вышла в третий круг турнира в Майами, Путинцева выбила Бенчич

Кербер вышла в третий круг турнира в Майами, Путинцева выбила Бенчич
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Майами (США) под восьмым номером, вышла в третий круг соревнований, обыграв чешку Каролину Мухову – 3:6, 6:3, 6:3. За право выйти в четвёртый раунд Кербер сразится с канадкой Бьянкой Андрееску.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты. На счету Кербер 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 9. Её соперница совершила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В параллельной встрече швейцарка Белинда Бенчич (23) уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой – 3:6, 5:7. Далее Юлия сыграет с Анастасией Севастовой (11) из Латвии.

В другом матче немка Татьяна Мария взяла верх над итальянкой Камилой Джорджи (29) – 6:3, 6:4. В третьем круге она сыграет с американкой Слоан Стивенс (4).

22 марта 2019 года, пятница. 23:25 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
1 : 2
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 2 3
           
6 3 3
3 6 6
           
21 марта 2019 года, четверг. 23:10 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
2 : 0
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
6 6  
1 4  
           
23 марта 2019 года, суббота. 00:50 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Камила Джорджи
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
0 : 2
Татьяна Мария
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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