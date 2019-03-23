Нисикори: постараюсь хорошо подготовиться к Монте-Карло

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал поражение от серба Душана Лайовича со счётом 6:2, 2:6, 3:6 во втором круге соревнований категории АТР 1000 в Майами (США).

«Во втором и третьем сетах он играл лучше. Надёжнее действовал на задней линии, перестал ошибаться, как на старте матча. Душан хорошо подавал в конце встречи. Наверное, сегодня моя игра оставляла желать лучшего. Могу похвалить Лайовича.

Я не играю ужасно или плохо. Пытаюсь не опускать руки. Впереди — грунт, можно сказать новый сезон. Постараюсь две недели хорошо потренироваться и как следует подготовиться к Монте-Карло", – цитирует Нисикори официальный сайт ATP.

Действующим победителем турнира в Майами является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл Александра Зверева из Германии – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.