Победа Джоковича, поражения Тима и Нисикори — в обзоре игр «Мастерса» в Майами

Во втором круге турнира в Майами (США) с призовым фондом $ 9 314 875 сербский теннисист Новак Джокович (1) в двух сетах нанёс поражение представителю Австралии Бернарду Томичу со счётом 6:3, 6:2.

Австралиец Ник Кирьос вышел в третий раунд соревнований, обыграв Александра Бублика из Казахстана – 7:5, 6:3.

Американец Джон Иснер начал защиту чемпионcкого титула в Майами с победы над итальянцем Лоренцо Сонего на двух тай-брейках – 7:6 (7:2), 7:6 (9:7).

Представитель Японии Кей Нисикори не сумел выйти в третий круг. В первом же матче на турнире он уступил Душану Лайовичу из Сербии со счётом 6:2, 2:6, 3:6.

Австриец Доминик Тим, победитель недавнего «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, проиграл поляку Хуберту Хуркачу – 4:6, 4:6.

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