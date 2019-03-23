Шаповалов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, взяв верх над Эвансом

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. 20-й сеяный Шаповалов в матче второго круга в трёх сетах обыграл «лаки-лузера» из Великобритании Даниэля Эванса со счётом 4:6, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Шаповалов четырежды подал навылет, допусти 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Эванс подал 3 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Шаповалов сравнял счёт в личном противостоянии с Эвансом в официальных матчах — 1-1.

За выход в 1/8 финала Шаповалов сразится с победителем матча между россиянином Андреем Рублёвым (Q) и хорватом Марином Чиличем (9).

В других матчах второго круга португалец Жоау Соуза обыграл американца Стива Джонсона (31) — 7:6 (8:6), 6:4. Аргентинец Леонардо Майер взял верх над соотечественником Гидо Пельей (26) — 6:2, 6:4.