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Шаповалов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, взяв верх над Эвансом

Шаповалов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, взяв верх над Эвансом
Теннис / ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. 20-й сеяный Шаповалов в матче второго круга в трёх сетах обыграл «лаки-лузера» из Великобритании Даниэля Эванса со счётом 4:6, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Шаповалов четырежды подал навылет, допусти 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Эванс подал 3 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Шаповалов сравнял счёт в личном противостоянии с Эвансом в официальных матчах — 1-1.

За выход в 1/8 финала Шаповалов сразится с победителем матча между россиянином Андреем Рублёвым (Q) и хорватом Марином Чиличем (9).

В других матчах второго круга португалец Жоау Соуза обыграл американца Стива Джонсона (31) — 7:6 (8:6), 6:4. Аргентинец Леонардо Майер взял верх над соотечественником Гидо Пельей (26) — 6:2, 6:4.

23 марта 2019 года, суббота. 18:10 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
2 : 1
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
1 2 3
           
4 6 6
6 1 3
           
23 марта 2019 года, суббота. 18:10 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Жоау Соуза
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
2 : 0
Стив Джонсон
США
Стив Джонсон
С. Джонсон
1 2 3
           
7 8 6  
6 6 4  
           
23 марта 2019 года, суббота. 18:00 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Леонардо Майер
Аргентина
Леонардо Майер
Л. Майер
2 : 0
Гидо Пелья
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
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