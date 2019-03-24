Андерсон и Димитров вышли в третий круг «Мастерса» в Майами

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В матче второго раунда соревнований шестой сеяный Андерсон в трёх сетах обыграл испанца Хауме Мунара со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Андерсон 17 раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Мунар подал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейка.
Андерсон во второй раз выиграл у Мунара в официальных матчах, счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-0.
Также в третий круг вышел болгарин Григор Димитров (24), разгромивший испанца Фелисьяно Лопеса – 6:1, 6:3.
За выход в 1/8 финала Андерсон сыграет с португальцем Жоау Соузой, а Димитров с австралийцем Джорданом Томпсоном.
23 марта 2019 года, суббота. 20:25 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Кевин Андерсон
К. Андерсон
2 : 1
Хауме Мунар
Х. Мунар
|1
|2
|3
|
|6
|3
|6
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|4
|6
|3