Андерсон и Димитров вышли в третий круг «Мастерса» в Майами

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В матче второго раунда соревнований шестой сеяный Андерсон в трёх сетах обыграл испанца Хауме Мунара со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Андерсон 17 раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Мунар подал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейка.

Андерсон во второй раз выиграл у Мунара в официальных матчах, счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-0.

Также в третий круг вышел болгарин Григор Димитров (24), разгромивший испанца Фелисьяно Лопеса – 6:1, 6:3.

За выход в 1/8 финала Андерсон сыграет с португальцем Жоау Соузой, а Димитров с австралийцем Джорданом Томпсоном.