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Андерсон и Димитров вышли в третий круг «Мастерса» в Майами

Андерсон и Димитров вышли в третий круг «Мастерса» в Майами
Теннис / ATP

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В матче второго раунда соревнований шестой сеяный Андерсон в трёх сетах обыграл испанца Хауме Мунара со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Андерсон 17 раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Мунар подал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейка.

Андерсон во второй раз выиграл у Мунара в официальных матчах, счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-0.

Также в третий круг вышел болгарин Григор Димитров (24), разгромивший испанца Фелисьяно Лопеса – 6:1, 6:3.

За выход в 1/8 финала Андерсон сыграет с португальцем Жоау Соузой, а Димитров с австралийцем Джорданом Томпсоном.

23 марта 2019 года, суббота. 20:25 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Кевин Андерсон
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
2 : 1
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
1 2 3
           
6 3 6
4 6 3
           
23 марта 2019 года, суббота. 22:10 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
2 : 0
Фелисьяно Лопес
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
1 2 3
           
6 6  
1 3  
           
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