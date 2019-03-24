Рублёв не пустил Чилича в третий круг «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В матче второго круга Рублёв, начавший соревнования с квалификации, в двух сетах обыграл девятую ракетку турнира, хорвата Марина Чилича, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Рублёв 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 22. Чилич подал 9 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и использовал обе возможности взять подачу соперника.

Рублёв сравнял счёт в личном противостоянии с Чиличем в официальных матчах – 1-1. Впервые соперники встречались ещё в 2015 году.

За выход в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами Рублёв сыграет с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым (20).