Федерер: Албот — отличный игрок, он впечатлил меня

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после волевой победы над Раду Алботом из Молдавии со счётом 4:6, 7:5, 6:3 во втором круге «Мастерса» в Майами (США) заявил, что соперник впечатлил его своими действиями на корте.

«Была хорошая атмосфера. Я счастлив, что смог победить. Ожидал, что он покажет отличный настрой. Раду агрессивно играл на задней линии, хорошо двигался и не боялся выходить к сетке. Проблема в том, что я никогда с ним не тренировался и не видел вживую его матчей.

Мне было сложно. Уважаю теннисистов, кто не может похвастаться впечатляющими габаритами, которым приходится искать другие пути к победе. Раду — отличный игрок. Он впечатлил меня", — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.