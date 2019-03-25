Ван Яфань: Коллинз дошла до полуфинала AO, но я старалась об этом не думать

Китайская теннисистка Ван Яфань поделилась впечатлениями от выхода в 1/8 финала турнира в Майами. В матче третьего круга она обыграла американку Даниэль Коллинз со счётом 7:5, 6:1.

«Я впервые играла с Коллинз. Она выступает отлично, здорово сыграла на Australian Open, дойдя до полуфинала. Но я старалась об этом не думать, а была сосредоточена на своей игре. В прошлом году я прошла здесь три раунда. Рада своему нынешнему выступлению и в следующем матче хочу сыграть ещё лучше», — приводит слова Ван Яфань официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал турнира в Майами Ван Яфань сыграет с 18-й ракеткой соревнований, соотечественницей Ван Цян, которая вышла в 1/8 финала после снятия американки Серены Уильямс.