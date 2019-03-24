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Ван Яфань вышла в 1/8 финала турнира в Майами, обыграв Коллинз

Ван Яфань вышла в 1/8 финала турнира в Майами, обыграв Коллинз
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Ван Яфань вышла в 1/8 финала турнира в Майами. В матче третьего круга Ван Яфань обыграла 25-ю сеяную американку Даниэль Коллинз со счётом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Ван Яфань 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Коллинз ни разу не подала навылет, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

50-я ракетка мира 24-летняя Ван Яфань и 26-й номер мирового рейтинга 25-летняя Коллинз впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в четвертьфинал турнира в Майами Ван Яфань сыграет с 18-й ракеткой соревнований, соотечественницей Ван Цян, которая вышла в 1/8 финала после снятия американки Серены Уильямс (10).

24 марта 2019 года, воскресенье. 19:10 МСК
Майами (ж). 3-й круг
Матч окончен
Ван Яфань
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
2 : 0
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
1 2 3
           
7 6  
5 1  
           
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