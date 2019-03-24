Ван Яфань вышла в 1/8 финала турнира в Майами, обыграв Коллинз

Китайская теннисистка Ван Яфань вышла в 1/8 финала турнира в Майами. В матче третьего круга Ван Яфань обыграла 25-ю сеяную американку Даниэль Коллинз со счётом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Ван Яфань 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Коллинз ни разу не подала навылет, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

50-я ракетка мира 24-летняя Ван Яфань и 26-й номер мирового рейтинга 25-летняя Коллинз впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в четвертьфинал турнира в Майами Ван Яфань сыграет с 18-й ракеткой соревнований, соотечественницей Ван Цян, которая вышла в 1/8 финала после снятия американки Серены Уильямс (10).