Джокович: в матче с Баутистой-Агутом мне необходима стабильность

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал свой предстоящий матч против испанца Роберто Баутисты-Агута. Теннисисты поспорят за место в четвертьфинале соревнований в Майами (США).



«Думаю, сейчас я неплохо пробиваю по мячу, мне лишь не хватает стабильности для того, чтобы поддерживать такой уровень игры на протяжении всего матча. Именно стабильность мне нужна для того, чтобы выиграть у Роберто. Он один из тех игроков, которые заставляют очень усердно работать в каждом розыгрыше. Он не допускает ошибок. Просто бегает по площадке и возвращает мячи.



Баутиста-Агут очень и очень стабильный и последовательный игрок. Он улучшил свой удар слева, он улучшил подачу – всё это доставляет проблемы», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

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