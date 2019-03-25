Баутиста-Агут: я отлично знаю Джоковича. Впереди тяжелейший матч

Испанец Роберто Баутиста-Агут прокомментировал предстоящую встречу с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в матче четвёртого раунда Miami Open.



«Я хорошо знаю Новака, потому что мы играем друг против друга в течение последних шести или семи лет. Он отличный игрок, он первая ракетка мира, и каждый раз, когда мне приходится играть с ним, я готовлюсь к очень тяжелому матчу. Я должен быть очень сконцентрированным. Конечно, это будет тяжёлейший матч как с психологической точки зрения, так и с физической», – цитирует Баутисту-Агута официальный сайт АТР.

Напомним, действующим чемпионом соревнований категории «Мастерс» в Майами (США) является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Александра Зверева из Германии.