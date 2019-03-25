Халеп и Конта завоевали награду Heart Award Кубка Федерации

Румынская теннисистка Симона Халеп во второй раз в карьере завоевала премию Heart Award Кубка Федерации, сообщает пресс-служба турнира. Халеп отмечена за игру в победном для сборной Румынии матче Мировой группы с командой Чехии (3:2). Ранее Халеп уже становилась обладательницей награды в 2014 году.

Также путём открытого голосования были выбраны ещё три теннисистки, участвовавшие в зональных матчах. Это британка Йоханна Конта, бразильянка Каролина Мелигени Родригес Алвеш и Зарина Дияс из Казахстана.

Халеп получит чек на $ 3000, остальным победительницам достанется по $ 1000.

От зоны Европа/Африка номинирована также была россиянка Наталья Вихлянцева.

Награда Heart Award вручается теннисистке, участвующей в судьбе своей сборной, демонстрирующей мужество и с честью представляющей страну на корте. Лауреаты премии получают уникальный браслет с одноимённым названием, а также чек на определённую сумму, которую необходимо потратить на благотворительность.