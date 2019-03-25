Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Опелка на «Мастерсе» в Майами

В матче третьего круга турнира серии «Мастерс 1000» в Майами российский теннисист Даниил Медведев, получивший от организаторов 13-й номер посева, встретится с американцем Райлли Опелкой (Q). Поединок стоит 3-м запуском в расписании корта №1 и начнётся примерно в 23:20 по московскому времени.

Теннисисты встречались всего один раз в официальных матчах. В 2017 году на турнире в Вашингтоне победу одержал Медведев со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (8:6).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Райлли Опелка на турнире в Майами.

Во втором круге россиянин в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:1, 6:2, а Опелка выиграл у аргентинца Диего Шварцмана (21) — 6:4, 3:6, 6:4.