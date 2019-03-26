Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Путинцева в трёх сетах уступила Кар. Плишковой в 1/8 финала турнира в Майами

Путинцева в трёх сетах уступила Кар. Плишковой в 1/8 финала турнира в Майами
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Майами (США) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв в трёх сетах представительницу Казахстана Юлию Путинцеву – 2:6, 6:3, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут. На счету Путинцевой 1 подача навылет, 1 двойная ошибки и 6 брейк-пойнтов из 19. Плишкова совершила 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

За право выйти в полуфинал соревнований Плишкова сразится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

26 марта 2019 года, вторник. 05:25 МСК
Майами (ж). 4-й круг
Матч окончен
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
2 : 1
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
1 2 3
           
2 6 7
6 3 5
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент