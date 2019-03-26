Путинцева в трёх сетах уступила Кар. Плишковой в 1/8 финала турнира в Майами

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Майами (США) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв в трёх сетах представительницу Казахстана Юлию Путинцеву – 2:6, 6:3, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут. На счету Путинцевой 1 подача навылет, 1 двойная ошибки и 6 брейк-пойнтов из 19. Плишкова совершила 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

За право выйти в полуфинал соревнований Плишкова сразится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.