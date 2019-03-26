Барти: Квитова здорово двигается для девушки таких габаритов

Австралийка Эшли Барти прокомментировала победу над голландкой Кики Бертенс в четвёртом круге турнира в Майами со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

«Когда я играю с Кики, это вообще не похоже на матч. На протяжении 6-7 геймов она допустила, может, 1-2 ошибки. Она словно блокировала меня. Рада, что смогла вырвать победу в пятом гейме второго сета. Я просто извивалась на корте и сама смогла перейти в режим блокировки.



Тренер Бен Кроу сумел добиться большого прогресса в моей игре. У нас очень сплочённая команда: мы доверяем друг другу, обмениваемся идеями и стараемся добиться лучшего", — цитирует Барти официальный сайт тура.

Следующей соперницей Эшли будет чешка Петра Квитова.

«Я не устала с ней встречаться. Это всегда исключительное испытание, она одна из лучших теннисисток мира. Если мне выпадает матч с Петрой, я всегда его жду. Она здорово двигается для девушки таких габаритов. И если ей удаётся выполнять удары должным образом из любой точки корта, она может доставить массу неприятностей. Мне важно будет вывести её из равновесия и не давать ей занимать удобные позиции на корте», — сказала Барти.