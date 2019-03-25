Барти вышла в четвертьфинал турнира в Майами, одолев Бертенс

Теннисистка из Австралии Эшли Барти вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Майами. В матче четвёртого круга 12-я сеяная Барти в трёх сетах обыграла седьмую ракетку турнира голландку Кики Бертенс со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Барти дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. Бертенс подала 5 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 4-0 в пользу представительницы Австралии.

За выход в полуфинал турнира в Майами Барти сыграет с победительницей матча между третьей ракеткой соревнований чешкой Петрой Квитовой и француженкой Каролин Гарсией (19).