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Барти вышла в четвертьфинал турнира в Майами, одолев Бертенс

Барти вышла в четвертьфинал турнира в Майами, одолев Бертенс
Теннис / WTA

Теннисистка из Австралии Эшли Барти вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Майами. В матче четвёртого круга 12-я сеяная Барти в трёх сетах обыграла седьмую ракетку турнира голландку Кики Бертенс со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Барти дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. Бертенс подала 5 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 4-0 в пользу представительницы Австралии.

За выход в полуфинал турнира в Майами Барти сыграет с победительницей матча между третьей ракеткой соревнований чешкой Петрой Квитовой и француженкой Каролин Гарсией (19).

25 марта 2019 года, понедельник. 18:10 МСК
Майами (ж). 4-й круг
Матч окончен
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
2 : 1
Кики Бертенс
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 2 3
           
4 6 6
6 3 2
           
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