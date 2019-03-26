Квитова: во время паузы из-за дождя я немного вздремнула

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу над француженкой Каролин Гарсией в четвёртом круге турнира в Майами со счётом 6:3, 6:3.

«Думаю, я играла здорово с начала встречи, этим я довольна. Конечно, пауза из-за дождя всегда доставляет неудобство. Я немного вздремнула, а возвращаться на корт после перерыва всегда нелегко. Поначалу я чувствовала скованность, но рада, что смогла взять последний гейм, выполнив отличные подачи», — приводит слова Квитовой официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Петра поспорит с австралийкой Эшли Барти.

«В этом году мы уже дважды встречались в разных условиях в Австралии. Думаю, те условия ей нравились. Наши матчи всегда получаются непростыми, игра идёт быстро. Она может действовать разнообразно, поэтому мне нужно хорошо подготовиться. Предстоящая игра не будет похожа на матч с Гарсией», — сказала Квитова.