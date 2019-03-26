Джуди Маррей: Кирьос – гений. Удивлена, что никто больше не подаёт с руки

Джуди Маррей, мать британца Энди Маррея, прокомментировала оригинальную подачу австралийца Ника Кирьоса в последних матчах – теннисист вводит мяч в игру без замаха.



«Подача с руки – это классно. Весь смысл теннисного матча состоит в том, чтобы сломать игру соперника, оказать на него давление при помощи смены ритма, вращения, глубины или высоты направления мяча.

Подача в этом плане не является исключением. Кирьос – гений. Я удивлена, что такую подачу не использует большее количество игроков», – написала Джуди в своём «твиттере».

В матче против Рафаэля Надаля на соревнованиях в Акапулько (Мексика) Кирьос выполнил подачу с руки. Проиграв матч, испанец заявил, что Ник не уважает ни соперника, ни зрителей, ни себя самого.