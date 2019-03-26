Победа Халеп и поражение Возняцки – в видеообзоре 4-го раунда турнира в Майами

На турнире категории Premier Mandatory в Майами (США) продолжаются матчи четвёртого раунда. Вашему вниманию — видеообзор главных поединков игрового дня.



Румынка Симона Халеп не оставила шансов 38-летней Винус Уильямс – 6:3, 6:3. Девушки встречались друг с другом седьмой раз – Винус выиграла лишь три первых матча.



Представительница Дании Каролина Возняцки неожиданно уступила представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй – 3:6, 7:6 (7:0), 2:6.



Триумфально завершившая минувший турнир в Индиан-Уэллсе Бьянка Андрееску, не сумела доиграть матч против Анетт Контавейт из Эстонии – 1:6, 0:2 — отказ.



Чешка Каролина Плишкова добыла волевую победу над Ализе Корне из Франции – 6:7 (3:7), 6:1, 6:4.



Чешка Петра Квитова, продолжающая борьбу за звание первой ракетки мира, не испытала проблем в матче против Каролин Гарсии из Франции – 6:3, 6:3.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».