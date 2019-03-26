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Оже-Альяссим впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса», обыграв Басилашвили

Оже-Альяссим впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса», обыграв Басилашвили
Теннис / ATP

В матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США) канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, прошедший в основную сетку соревнований через квалификацию, в двух сетах обыграл грузина Николоза Басилашвили (17) — 7:6 (7:4), 6:4.

Матч продолжался 1 час 36 минут. Победитель встречи 13 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Его соперник совершил 4 эйса, 8 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований 18-летний канадец, который впервые пробился в 1/4 финала «Мастерса», сыграет с победителем матча Борна Чорич (Хорватия, 11) — Ник Кирьос (Австралия, 27).

Действующим чемпионом турнира является американец Джон Иснер, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева.

26 марта 2019 года, вторник. 19:10 МСК
Майами (м). 4-й круг
Матч окончен
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2 : 0
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
1 2 3
           
7 7 6  
6 4 4  
           
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